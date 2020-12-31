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أخبار العالم

الخارجية اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف مطار عدن بـ 4 صواريخ باليستية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهمت وزارة الخارجية اليمنية أمس، الأربعاء، ميليشيات الحوثي باستهداف مطار عدن بأربعة صواريخ باليستية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 100 شخص حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحوثيين استهدفوا "مطار عدن الدولي ما تسبب بسقوط العديد من الضحايا الذين ناهز عددهم حتى الآن 100 ما بين قتيل وجريح"، معتبرة أن استهداف المطار المدني "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة إرهابية نكراء تتطلب الإدانة والشجب من كافة أعضاء المجتمع الدولي".

وأكدت الوزارة أن "الدلائل تشير إلى أن المليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ بالستية وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه المليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية".

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم.
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