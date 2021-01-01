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تكنولوجيا

رسميا.. أوبو تطلق هاتف Reno5 4G بشحن سريع وكاميرا رباعية.. سعر ومواصفات

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:02 ص
هاتف Reno5 4G
هاتف Reno5 4G
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة أوبو عن أحدث هواتفها ضمن الفئة المتوسطة تحت عنوان Oppo Reno5 4G، وكانت عملاقة تصنيع الهواتف الصينية قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصداراين من سلسلة رينو5 تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، وهم Reno5 و Reno5 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo Reno5 4G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 720G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الرابع 4G، وهو نفس النوع المستخدم في الإصدار السابق Reno4 4G.


ويقدم هاتف Oppo Reno5 4G، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، تعمل بمعدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل، تحتوي الشاشة على نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 44 ميجابيكسل.

ويمتلك هاتف Oppo Reno5 4G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابيكسل، والتانية عدسة واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميجابيكسل، والرابعة بدقة 2 ميجابيكسل، ويوفر الهاتف وضع Super Night و Live HDR ، وهو متاح لكل من الصور ومقاطع الفيديو.

ويحتوي هاتف Oppo Reno5 4G، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 وات، وتقول أوبو أن الهاتف يشحن بالكامل في غصون 48 دقيقة.

ويعمل هاتف Oppo Reno5 4G، بواجهة المستخدم ColorOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، يمكن توسعتها بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتوفر هاتف Oppo Reno5 4G، للحجز المسبق في فيتنام بسعر حوالى 375 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5,898 جنيها مصريا)، على أن يصل إلى المستخدمين في 9 يناير.
Oppo Reno5 4G
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