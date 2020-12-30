بتقنية الـ 5G وبشاحن خارق.. تعرف على سعر ومواصفات أوبو رينو 5G

أطلقت شركة أوبو الصينية، أحدث هواتفها الذكية بداية الشهر الجاري، وتعد هواتف أوبو الجيل الخامس من أبرز إصدارات سلسلة رينو الشهيرة، والتي تأتي في ثلاثة طرازات بتقنية الجيل الخامس 5G، وهم Oppo Reno5 5G و Reno5 Pro 5G، وReno5 Pro 5G+، نقدم إليك فيما يلي مواصفات سعر اوبو رينو 5G





مواصفات Reno 5





يحتوي هاتف Reno5 5G، على شاشة مسطحة من نوع OLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبدقة 2,400×1080 بكسل، ومعدل تحديث بتردد 90 هرتزا في الثانية.









ويتم تشغيل هاتف Oppo Reno5 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 765G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.





ويضم هاتف Reno5 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، ويتم تسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة.





ويعمل هاتف Reno5، ببطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات.





سعر اوبو رينو 5G









ويتوفر هاتف اوبو رينو 5G بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 6440 جنيها مصريا)، لخيار 8 + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 460 دولارا (أي ما يعادل 7225 جنيها )، لخيار 12 + 256 جيجابايت.





اوبو رينو 5 برو





يمتلك هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، شاشة منحنية من الجانبين بحجم أكبر بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، تمتاز بمستوى سطوع أعلى وقدره 500 شمعة، مقارنة بمستوى 430 شمعة.





ويقدم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، تقوم بتسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة.





ويحتوي هاتف Reno5 Pro 5G، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 18 وات، ويمتاز الهاتف بتقديم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.





سعر اوبو رينو 5 برو





يتوفر هاتف اوبو رينو 5 برو بسعر حوالي 528 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 8299 جنيها مصريا).