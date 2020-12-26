أيهما الأفضل.. تعرف على سعر ومواصفات سلسلة أوبو الخارقة Reno5 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo ، أحدث إصدارات سلسلة رينو، والتي تضم ثلاث طرازات وهم Oppo Reno5 5G و Reno5 Pro 5G، وOppo Reno5 Pro +، وبعد الكشف عن الإصدار الأخير كشفت التسريبات عن إصدار رابع تابع لتشكلية الفئة المتوسطة والتي ستيم إطلاقها بشبكات الجيل الرابع 4G بالأسواق العالمية تحت عنوان Reno5 4G.





ومع إطلاق ثلاثة إصدارات من نفس السلسلة قد لا يعلم بعض المستخدمين الفرق بين الطرازات الثلاثة التي أعلنت عنها شركة أوبو خلال الأيام الماضية، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز مواصفات الثلاثة هواتف الجديد من سلسلة رينو الشهيرة.









الشاشة:





- يقدم الإصدار العادي من هاتف Oppo Reno5 5G، شاشة منحنية من الجانبين بحجم أكبر بقياس 6.43 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية.





- يأتي هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، شاشة منحنية من الجانبين بحجم أكبر بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية.





- بينما يختلف الإصدار المتميز وهو هاتف Oppo Reno5 Pro+، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، يدعم معدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية.





المعالج:





- يعمل هاتف Reno5 Pro 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 765G.









- بينما يتم تشغيل هاتف Reno5 Pro 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1000+.





- يعمل هاتف Reno5 Pro +، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 865.





الكاميرا:





- يقدم هاتف Oppo Reno5 5G، كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل على التوالي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





- بينما يقدم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G،كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل على التوالي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.









- يحتوي هاتف Oppo Reno5 Pro +، لأول مرة مستشعر من إنتاج شركة سوني من نوع IMX766 50MP، بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب ثلاث عدسات أخرى بدقة 13 و 16 و 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية آحادية بدقة 32 ميجابيكسل.





الذاكرة:





- تقدم جميع إصدارات هواتف Oppo Reno5 5G، ذاكرة وصول

عشوائي رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.





- تقدم جميع إصدارات هواتف Oppo Reno5 5G، ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت.









البطارية:





- يحتوي هاتف Reno5 5G، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات.





- يحتوي هاتف Reno5 Pro 5G، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 وات.





- يحتوي هاتف Oppo Reno5 Pro +، على بطارية كبيرة بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات.





السعر:





- يتوفر هاتف Oppo Reno5 5G، بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 6440 جنيها مصريا)، لخيار 8 + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 460 دولارا (أي ما يعادل 7225 جنيها )، لخيار 12 + 256 جيجابايت.





- يتوفر هاتف Reno5 Pro 5G، بسعر يعادل 520 دولارا (أي ما يعادل 8,168 جنيه مصري)، لخيار 8 + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 580 دولارا أمريكيا (أي مايعادل 9110جنيهات مصرية) لنسخة 12 + 256 جيجابايت.





- يتوفر هاتف Oppo Reno5 Pro +، بسعر يعادل 610 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9,576 جنيها مصريا) لطراز 8 + 128 جيجابايت، بينما يأتي إصدار 12 + 256 جيجابايت بسعر 690 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10832 جنيها مصريا).