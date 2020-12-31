تدابير أمنية مشددة للجيش والأمن اللبناني

فرضت وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مساء اليوم، تدابير أمنية مشددة في معظم شوارع طرابلس، وفقا لموقع موقع لبنان 24 .





وأكد الموقع أن تلك الإجراءات جاءت من ضمن حفظ الأمن ولتأكيد عدم إطلاق النار ابتهاجا بقدوم العام الجديد.





وسبق أن أعلنت مديرية مخابرات الجيش في لبنان، أمس الأربعاء، توقيف شخصين يستقلان سيارة مسروقة في منطقة القصر.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أوقفت عناصر من مديرية المخابرات في الجيش، لبنانيين، بعد عملية مطاردة لسيارة كيا سوداء اللون في منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية شمالي قضاء الهرمل.





وقالت المديرية إن اللبنانيين ع.ن و م.ع اللذين كانا بداخلها، وهما من منطقة الشمال، قد سرقا السيارة والتي كانت في طريقها إلى الأراضي السورية.



