توزيع الحلويات احتفالا برأس السنة بأول مستشفى للعزل بالنجيلة

تحتفل دول العالم اليوم برأس السنة الميلادية وتختلف مظاهر الاحتفال من دولة الى دولة ولكن مع ظهور فيروس كورنا تسبب في الغاء العديد من المظاهر الا ان الاحتفالات اقتصرت على الاسر داخل المنزل . في





ولكن كيف يقضى مرضى فيروس كورونا أعياد راس السنة وبدء عام جديد خاصة وان محافظة مطروح تضم اول مستشفى لعزل مرضى كورونا بمصر وهى مستشفى النجيلة.









لم يترك مسئولي مستشفى النجيلة الدكتور محمد على وكيل مديرية الصحة بمطروح ورئيس مجلس إدارة مستشفى النجيلة والدكتور محمد أبوطالب مدير المستشفى أعياد راس السنة ان تمر دون ان يكونوا مشاركين للمرضى الاحتفالات بأعياد راس السنة .





حيث قام الدكتور محمد أبو طالب مدير مستشفى العزل بالنجيلة بالمرور على مرضي فيروس كورونا بغرفهم بمستشفى العزل وتوزيع الحلويات عليهم بالإضافة الي الطاقم الطبي بالمستشفى بمناسبة أعياد راس السنة .





وقال أبو طالب أن ذلك يأتي تخفيفا علي المرضي ورفع الروح المعنوية للطاقم الطبي بالمستشفي ومشاركتهم أعياد راس السنة .





وأضاف أنه يتم تقديم العلاج والرعاية الأزمة للمرضى مع استقبال اى حلات مرضى مصابة بالفيروس وفق لبرتوكول وزارة الصحة مقدما الشكر والتهنئة لوزيرة الصحة ومحافظ مطروح ووكيل وزارة الصحة بمطروح وكيل مديرية الصحة وجميع العاملين بمستشفى العزل .





يذكر أن مستشفي العزل بالنجيلة تعد اولي مستشفيات العزل علي مستوي مصر والتي اختارتها وزارة الصحة لعلاج مرضي فيروس كورونا.









وتعد مستشفى النجيلة بمطروح انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بقطاع الصحة، بعد أن نجح المستشفى خلال عامين ونصف في تحقيق العديد من النجاحات.





فمستشفى النجيلة افتتحه الرئيس السيسى في 15 يناير العام قبل الماضي، ويضم العديد من الإمكانيات التي أهلتها أن يتم إدراجها كأول مستشفى للإحالة غرب مصر، وأصبح جاذب للمرضى من أبناء مطروح والمحافظات الأخرى وامتدت لخارج حدود مصر لمواطني ليبيا الشقيقة.









ولم تتوقف نجاحات المستشفى على ذلك، بل كانت هذه النجاحات المتتالية التى حققتها مستشفى النجيلة سببا فى اختيارها أول مستشفى عزل في مصر والشرق الأوسط لعلاج حالات مرضى فيروس كورونا المستجد، وإعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال زيارتها للمستشفى فى 1 فبراير الماضي تخصيصها كمستشفى عزل.















