في أول ليلة من العام الجديد.. الشباب يواصلون الاحتفال بكورنيش النيل بمشاركة بعض السودانيين

واصل بعض المواطنين الاحتفال بأول ليلة فى العام الميلادى الجديد 2021، ولم يقتصر الاحتفال بحلول العام الجديد على كورنيش النيل بأسوان بأهل المدينة فقط.





بل حرص العديد من الأشقاء السودانيين المقيمين بالمدينة على قضاء أوقات احتفالية رائعة، والتنزه على كورنيش النيل، فيما حرص عدد من الشباب على ارتداء ملابس بابا نويل والتقاط الصور التذكارية وسط المناظر الخلابة بشارع كورنيش النيل، برفقة زملائهم.









واحتفل الشباب بإضاءات المصابيح على المراكب النيلية وأغاني المهرجانات المفضلة، وانتشار بائعى الطرابيش والصافرات وأقنعة وقبعات بابا نويل، بالإضافة إلى بائعي البالونات الهيليوم.





وكان قد أصدر مجلس الوزراء بيانا بإلغاء الاحتفالات نظرَا لحلول الموجة الثانية لفيروس كورونا والحد من انتشاره بين المواطنين.





هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من التجمعات وخاصة على كورنيش النيل القديم والجديد والفنادق والموتيلات والمطاعم والكافيهات والتى تتيح الاختلاط والتزاحم لأعداد كبيرة من المواطنين احتفالا بليلة رأس السنة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بحفلات الكريسماس ورأس السنة .





وطالب اللواء أشرف عطية المواطنين ولاسيما الشباب بضرورة الحفاظ على أنفسهم وتحقيق أعلى درجات الوقاية بتجنب هذه التجمعات التى يمكن أن تؤدى لزيادة معدلات الإصابة والوفاة والمساهمة في انتشار الفيروس لأكبر عدد منهم .





وشدد محافظ أسوان على المسئولين بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة حيث سيتم إصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم التزامها بتطبيق هذه الاشتراطات أو وجود أى تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء .





وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ستتابع أى تجاوزات فى هذا الاتجاه مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك .





وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن عدد طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 17 ألف و 500 طلب بإجمالي متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون و 500 ألف جنيه .



