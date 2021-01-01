بوسي تهنئ الجمهور بالعام الجديد 2021





نشرت بوسي، صورة لها من عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الإنستجرام"، وعلقت قائلة:"عام سعيد على الجميع".





يشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة بعد إحيائها حفلا غنائيا مميزا على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وجاء الحفل تزامنا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.





حرصت الفنانة بوسي، على تهنئة الجمهور بحلول العام الجديد 2021.