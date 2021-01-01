ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ فيروسات: اللقاح الصيني فعال وآمن على كبار السن.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد شاهين ، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق ، إن العالم يحبس أنفاسه ، أمام الأرتفاعات الكبيرة في وفيات كورونا ، والأنتشار السريع للفيروس ، في الموجة الثانية .

وأكد الدكتور أحمد شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن اللقاح الصيني الذي تستخدمة مصر ، فعال بمسبة كبيرة ، وأمن على كبار السن ، موضحا أن تركيبته بنفس ألية لقاح "شلل الأطفال" ، وليس به ضرر .

وأشار أستاذ الفيروسات إلى أن لقاحات كورونا أصبحت مهمة جدا ، ولا داعي للتشكيك فيها ؛ نظرا لأهميتها في مجابهة الفيروس ، ، متابعا : " فيروس كورونا أحادي الشريط الوراثي وبالتالي يتعرض للكثير من الطفرات والتحورات" .

ولفت "شاهين" إلى أن الموجة الثانية أسرع انتشارا ، وتصيب حتى "حديثي الولادة " ،  مؤكدا أن التباعد الإجتماعي هو "طوق النجاة" ، من فيروس كورونا .

وشدد على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات ، والتي هي خط الدفاع الأول ، من فيروس كورونا ، موضحا أن التطعيم الوحيد الناجح لهذه الجائحة ، هو وعي الإنسان بالإجراءات الوقائية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير مناعة يضع موعدا لوصول الموجة الثانية من كورونا إلى مصر

دراسة: لا يوجد لقاح لـ فيروس كورونا فعال 100%

نائبة صحة البرلمان: اللقاح الصيني لـ كورونا يعطى مناعة 90% لكبار السن والأطقم الطبية

أيمن سالم يوضح الفئات الأولى للحصول على اللقاح الصيني

لكل مرحلة أولوية.. تعرف على الفئات الأولى للتطعيم بـ لقاح كورونا

طبيب: لقاح كورونا الصيني أفضل من فايزر وأرفض تناول الأمريكي مقابل مليار دولار

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا في عام 2020

مكنش معايا فلوس السرير.. أبرز تصريحات عمر كمال في برنامج على مسئوليتي

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

أحمد مجاهد عن اختيار مدربي الشباب والناشئين: طالب الولاية لا يولى

مش عارف تنام.. حيل غير تقليدية لعلاج الأرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مش عارف تنام.. حيل غير تقليدية لعلاج الأرق

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة