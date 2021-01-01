أستاذ فيروسات: اللقاح الصيني فعال وآمن على كبار السن.. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين ، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق ، إن العالم يحبس أنفاسه ، أمام الأرتفاعات الكبيرة في وفيات كورونا ، والأنتشار السريع للفيروس ، في الموجة الثانية .





وأكد الدكتور أحمد شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن اللقاح الصيني الذي تستخدمة مصر ، فعال بمسبة كبيرة ، وأمن على كبار السن ، موضحا أن تركيبته بنفس ألية لقاح "شلل الأطفال" ، وليس به ضرر .





وأشار أستاذ الفيروسات إلى أن لقاحات كورونا أصبحت مهمة جدا ، ولا داعي للتشكيك فيها ؛ نظرا لأهميتها في مجابهة الفيروس ، ، متابعا : " فيروس كورونا أحادي الشريط الوراثي وبالتالي يتعرض للكثير من الطفرات والتحورات" .





ولفت "شاهين" إلى أن الموجة الثانية أسرع انتشارا ، وتصيب حتى "حديثي الولادة " ، مؤكدا أن التباعد الإجتماعي هو "طوق النجاة" ، من فيروس كورونا .





وشدد على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات ، والتي هي خط الدفاع الأول ، من فيروس كورونا ، موضحا أن التطعيم الوحيد الناجح لهذه الجائحة ، هو وعي الإنسان بالإجراءات الوقائية .



