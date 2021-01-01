ضبط طن منظفات مغشوشة في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الجمعة ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.





وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل بحوزتها 1240 كيلو منظفات مختلفة الأنواع والأشكال مغشوشة بأسماء شركات عالمية معروفة ومسجلة وذلك لإدخال الغش والتدليس علي المواطنين، حيث تم التأكد من أن هذه المنظفات مصنوعة ومعبأة بمعرفة مصنع غير مرخص في أحد القرى بمحافظة الدقهلية وغير مصرح له بمزاولة النشاط وغير حاصل علي موافقة الشركات،تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم قيد برقم جنح أمن دولة طوارئ وجار اتخاذ اللازم.





كما تم ضبط 5 كافتيريات بحوزتهم شيش وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط عدد 2 مقهى وكافتريا وذلك لقيامهم باستعمال اسطوانه غاز منزلية في الأغراض التجارية. تم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على الجهات المختصة.





ونفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الجمعة الماضية ، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز (أبوحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود ).





أسفرت الحملة عن في مركز أبو حمص، تحرير 7 محاضر تموينيه بالمرور على المخابز البلديه عبارة عن ( 5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 6 جم و 8 جم نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، عدد 2 مخالفة تصرف فى 10 شيكارة دقيق زنة 50كجم)، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم.





كما تم تحرير 10 محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية في مركز إيتاي البارود، و تحرير 11 محضرا ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم لحوم خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط 50 كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار.

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