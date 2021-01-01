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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:59 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة ريهام حجاج؛ تريند مؤشر موقع جوجل.


وتتميز الفنانة ريهام حجاج؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات ودائما تظهر بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها. 

وتعتمد الفنانة ريهام حجاج؛ على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها. 


هاجمت إحدى المتابعات، ريهام حجاج بسبب نشرها خبرا عن زوجها وهو يتحدث عنها وعن حبه لها. 


وكتبت إحدى المتابعات: "اللي ملوش خير في مراتة اللي قعدت معاه سنين وولاده ملوش خير في حد".


لترد عليها ريهام حجاج قائله: "مين اللي قالك ماكنش ليه خير ؟ كنتي معاهم؟و تعرفي علاقته بولاده منين؟".


وكان قد تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision-- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل "وكل ما نفترق" للموسم الرمضاني 2021.


المسلسل قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والذي كانت احدث أعماله المعروضة مسلسل "مملكة إبليس" بفصليه الأول والثاني.

وتأليف أحمد وائل الذي كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل  ب"١٠٠ وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت آخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى" .
ويخرجه كريم العدل الذي يعرض له حاليا مسلسل "أسود فاتح" .
 
كانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج  هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.
 
مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.
 

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد
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