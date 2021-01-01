بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد

تصدرت الفنانة ريهام حجاج؛ تريند مؤشر موقع جوجل.
وتتميز الفنانة ريهام حجاج؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات ودائما تظهر بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها.
وتعتمد الفنانة ريهام حجاج؛ على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.
هاجمت إحدى المتابعات، ريهام حجاج بسبب نشرها خبرا عن زوجها وهو يتحدث عنها وعن حبه لها.
وكتبت إحدى المتابعات: "اللي ملوش خير في مراتة اللي قعدت معاه سنين وولاده ملوش خير في حد".
لترد عليها ريهام حجاج قائله: "مين اللي قالك ماكنش ليه خير ؟ كنتي معاهم؟و تعرفي علاقته بولاده منين؟".
وكان قد تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision-- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل "وكل ما نفترق" للموسم الرمضاني 2021.
المسلسل قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والذي كانت احدث أعماله المعروضة مسلسل "مملكة إبليس" بفصليه الأول والثاني.