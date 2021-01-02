ننشر أسعار 27 سلعة مقررة على بطاقات التموين خلال شهر يناير

بدأت المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية في صرف مقررات السلع التموينية عن شهر يناير وفارق نقاط الخبز عن شهر ديسمبر الماضي.





ويعرض "صدى البلد"، قائمة أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر يناير الجاري وعددها 27 سلعة كالتالي: