قادر على تدمير دولة بحجم فرنسا.. روسيا تختبر صاروخا جديدا عابرا للقارات

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية اليوم، السبت، أن الجيش الروسي يستعد للقيام باختبارات للجيل الجديد من الصواريخ العابرة للقارات، وهو السلاح الذي تزعم موسكو أنه يستطيع التغلب على أي أنظمة دفاعية.





وقالت الصحيفة البريطانية إنه من المقرر أن يحل الصاروخ RS-28 Sarmat محل الصاروخ R-36، الذي يطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم SS-18 Satan ويزن 208 أطنان ويصل مداه إلى 6200 ميل، والصاروخ سارمات يستطيع حمل 16 رأسًا حربية، وبحسب موسكو سيكون قادرًا على تجاوز أي نظام دفاع صاروخي.





وتابعت الصحيفة أن الصاروخ يستطيع أن يحمل ذخيرة قادرة على تدمير مساحة من الأرض بحجم تكساس أو فرنسا.





وأكدت القناة التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية "زيفيزدا "، أنه تم إرجاء عملية تقديم الصاروخ عدة مرّات نتيجة تأجيل الاختبارات، لكن أليكسي كريفوروشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، قال لصحيفة كراسنايا زيفيزدا العسكرية إن اختبار الصاروخ بعيد المدى أصبح وشيكًا.





وأشارت "ذا تايمز" إلى أن "الصاروخ سارمات جزء من ترسانة الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018".