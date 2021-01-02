لخلاف على 23 مليون جنيه.. مشاجرة بين 8 أشخاص بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة المنصورة ، من فض مشاجرة كبيرة في شارع أحمد ماهر دائرة قسم أول المنصورة، بين 8 أشخاص، وتبين أن السبب تبادل الاتهامات بين صاحب مخزن أدوية ومحام في تعاملات مالية بينهما قدرت بـ 23 مليون جنيه، مقابل الاتجار في الأدوية.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب في دائرة قسم أول.





وبانتقال ضباط المباحث تبين أن الطرف الأول: "السيد.ش"، 37 عاما، صاحب مخزن أدوية، و"ماهر.ح"، 34 عاما، عامل بمخزن أدوية، و"أحمد.ن"، 38 عاما، تاجر ملابس، و"حسن.ف"، 38 عاما، مقاول، و"عبد العظيم"، 41 عاما، عامل بمدرسة، وجميعهم مقيمون بمركز شبين الكوم، و"أشرف. س"، 54 عاما، صاحب ورشة، من طلخا، و"ماهر.ط"، 54 عاما، مقيم في الحوامدية.





والطرف الثاني "شلبي. ش"، 40 عاما، محامي، مصاب بجروح سطحية في الساق، ومقيم في قرية زنقر مركز طلخا.





وتبين أن سبب المشاجرة خلاف بينهم على تجارة الأدوية، وتطور إلى مشاجرة حادة وتعدى فيها الطرف الأول على الثامن بالضرب محدثًا إصابته، واتهموا الطرف الثاني بالنصب عليه في مبلغ 23 مليون جنيه، نظير اتجارهم في الأدوية.



