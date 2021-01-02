7 أمراض تظهر علامات على اليد

في بعض الاحيان نصاب بالم أو وخز فى احدى يدينا ويكون نتيجة التعرض للإرهاق والاجهاد ولكن إذا تكرر الألم بنفس الطريقة فإنها مؤشر لمشكلة صحية تتطلب العلاج.





قدم موقع " برايت سايد " ابرز 7 أمراض تظهر علامات الإصابة بها على اليد وتكن غالبا فى صورة وخز





التعب والإرهاق





كيف يتجلى ذلك: عندما نرفع الأشياء الثقيلة ونضع معصمينا في أوضاع غير مريحة ، نرفع الضغط على الأعصاب القريبة من سطح الجلد، هذا يؤدي إلى إحساس بالوخز على سطح كل أصابعنا.





ما يجب القيام به: تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة العامة ؛ استمتع بالتدليك.





نقص الفيتامينات





كيف يتجلى ذلك: غالبًا ما يؤدي نقص بعض الفيتامينات (مثل فيتامينات E و B1 و B6 و B12) إلى إحساس بالوخز في أصابع اليد اليسرى أو في الساق اليسرى.





ما يجب القيام به: العمل على إعادة توازن الفيتامينات في جسمك، يجدر بك استشارة أخصائي لتحديد الجرعة المناسبة التي تحتاجها لأن فائض فيتامينات معينة له أيضًا آثار جانبية سلبية.





تلف في العمود الفقري





كيف يتجلى ذلك: تظهر المشاكل المختلفة في العمود الفقري من خلال إصبع اليد اليسرى، وهذا نتيجة الضغط المفرط والضرر الذي يلحق بالأعصاب.





ما يجب القيام به: مدد ظهرك قدر الإمكان ؛ حاول القيام ببعض اليوجا أو الجمباز أو السباحة، وتجنب قضاء فترات طويلة في وضعية الجلوس.





متلازمة النفق الرسغي





كيف تتجلى: غالبًا ما يتم التعبير عن متلازمة النفق الرسغي من خلال الإبهام والسبابة والإصبع الوسطى. بسبب بعض الإجراءات التي تتكرر مرارًا وتكرارًا كجزء من عمل الشخص أو أسلوب حياته ، يمكن أن تنتفخ الأوتار ، مما يسبب خدرًا في اليد.





ما يجب القيام به: يمكن أن تساعد ممارسة الجمباز البسيط وشد المفاصل في منع ظهور متلازمة النفق الرسغي.





مشاكل الدورة الدموية





كيف يتجلى ذلك: يمكن أن يحدث تخدير في أطراف الأصابع في اليد اليمنى بسبب الضغط على الأعصاب السطحية أو صدمة في اليد أو مفصل الكتف. يمكن أن يحدث الوخز في اليد اليمنى أيضًا بسبب بعض أمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي لها تأثير على التدفق العام للدم إلى الأطراف.





ما يجب القيام به: اذهب للمشي بوتيرة معتدلة ، أو مارس الجمباز لتحسين صحة الأوعية الدموية في أطرافك. تتطلب المشاكل الأكثر خطورة في الدورة الدموية تدخل الأطباء المتخصصين.





مرض بورجرs





كيف يتجلى هذا المرض في الغالب يصيب المدخنين. يتعطل تدفق الدم بسبب تناول النيكوتين باستمرار ، مما يؤدي بدوره إلى نقص المعادن في الجسم. يسبب هذا تنميلًا في الأصابع أولًا ثم في الذراع بالكامل.





ما يجب فعله: لا توجد طريقة لعلاج هذا المرض بشكل كامل. لكن التخلي عن العادات الضارة هو خطوة أولى واضحة.





داء السكري





كيف يتجلى: من أولى علامات مرض السكري الإحساس بالوخز الذي يشق طريقه من القدمين إلى أجزاء من الذراعين. يحدث هذا بسبب انخفاض تدفق الدم إلى مناطق معينة وبسبب تلف النهايات العصبية والألياف.





ما يجب القيام به: يتم علاج مرض السكري من النوع الأول بمساعدة حقن الأنسولين، غالبًا ما يرتبط مرض السكري من النوع 2 بنظام غذائي فقير ، لذلك يجب إجراء فحص الدم والتشاور مع الطبيب أولًا وقبل كل شيء.



