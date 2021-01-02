ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب تصريح العنوسة| شمس الكويتية: شيرين عبد الوهاب جاهلة.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 09:24 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
Advertisements
أحمد إبراهيم
هاجمت المطربة الكويتية شمس، الفنانة شيرين عبد الوهاب ووصفت كلامها وبعض زلات لسنها فى الحفلات والمناسبات المختلفة بـ"الجهل". 

وقالت شمس فى لقاء تليفزيونى، إن شيرين عبد الوهاب لا تعى ما تقوله ولذلك لا استطيع أن ألومها على أى من تصريحاتها ما عدا تصريح وحيد كان يمثابة جهل منها. 

واضافت شمس، أن هذه التصريحات الخاصة بالعنوسة قاسية جدا وغير انسانية واعتبرها جهلا من شيرين. 

وكانت شيرين عبد الوهاب تعرضت للعديد من الهجوم الشرس بسبب تصريحاتها منذ فترة قصيرة ولعل من أبرزها أزمة العنوسة والذى صرحت به فى إحدى الحفلات بالخارج.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع.. أسرع وصفة لتطويل الرموش بمكون واحد طبيعي

معرضون للإصابة مرة أخرى.. دراسة تؤكد وجود خلل في الجهاز المناعي للمتعافين من كورونا

دراسة تكتشف طفرة جديدة للوقاية من وباء الملاريا