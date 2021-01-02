بسبب تصريح العنوسة| شمس الكويتية: شيرين عبد الوهاب جاهلة.. فيديو





وقالت شمس فى لقاء تليفزيونى، إن شيرين عبد الوهاب لا تعى ما تقوله ولذلك لا استطيع أن ألومها على أى من تصريحاتها ما عدا تصريح وحيد كان يمثابة جهل منها.





واضافت شمس، أن هذه التصريحات الخاصة بالعنوسة قاسية جدا وغير انسانية واعتبرها جهلا من شيرين.





وكانت شيرين عبد الوهاب تعرضت للعديد من الهجوم الشرس بسبب تصريحاتها منذ فترة قصيرة ولعل من أبرزها أزمة العنوسة والذى صرحت به فى إحدى الحفلات بالخارج.

هاجمت المطربة الكويتية شمس، الفنانة شيرين عبد الوهاب ووصفت كلامها وبعض زلات لسنها فى الحفلات والمناسبات المختلفة بـ"الجهل".