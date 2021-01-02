تحت نظر النني| أرسنال يواصل صحوته ويكتسح ويست بروميتش برباعية في الدوري الإنجليزي





وشهدت المباراة تواجد النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في المباراة أمام فريق ويست بروميتش ألبيون.





وجاءت الأهداف اللقاء عن طريق .. تيرني في الدقيقة 23 ثم أضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين .





وفي الشوط الثاني ، نجح ألكسندر لاجازيت مهاجم فريق أرسنال فى تسجيل هدفين خلال أربع دقائق فقط ، في الدقائق 60 ، و64 .





وواصل فريق أرسنال صحوته حيث فاز في ثلاث مبارايات على التوالي، على تشيلسي ثم برايتون وأخيرًا ويست بروميتش .

نجح فريق أرسنال في الفوز على ويست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.