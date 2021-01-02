ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحت نظر النني| أرسنال يواصل صحوته ويكتسح ويست بروميتش برباعية في الدوري الإنجليزي

السبت 02/يناير/2021 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
مجدي سلامة
نجح فريق أرسنال في الفوز على ويست بروميتش ألبيون، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تواجد النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء في المباراة أمام فريق ويست بروميتش ألبيون.

وجاءت الأهداف اللقاء عن طريق .. تيرني في الدقيقة 23 ثم أضاف ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين .

وفي الشوط الثاني ، نجح ألكسندر لاجازيت مهاجم فريق أرسنال فى تسجيل هدفين خلال أربع دقائق فقط ،  في الدقائق 60 ، و64 .

وواصل فريق أرسنال صحوته حيث فاز في ثلاث مبارايات على التوالي، على تشيلسي ثم برايتون وأخيرًا ويست بروميتش .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موعد مباراة وست بروميتش ألبيون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة ويست بروميتش وتوتنهام

كين يخطف فوزا قاتلا لتوتنهام على ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

ساوثهمبتون يفوز على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

أرسنال يخسر من بيرنلي.. وليستر يفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

ترشيحاتنا

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

طبيب يضع روشتة لتقوية المناعة ومواجهة كورونا.. فيديو

الحمد لله.. زوجة نجم الزمالك: كل عائلتي أصيبت بكورونا.. شاهد

التعليم العالي: تأجيل الامتحانات قرار قابل للتغيير حسب الوضع الصحي

مواصفات وسعر سيارة أحمد حسام ميدو الكلاسيكية الجديدة .. صور وفيديو

مبلغ خرافي.. وكيل الونش يكشف موقف اللاعب من الانتقال لأهلي جدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم