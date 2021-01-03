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تعليم

إعلام القاهرة تحدد ضوابط دخول المكتبة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:01 م
كلية اعلام القاهرة
كلية اعلام القاهرة
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مريم عزت
حددت كلية الاعلام بجامعة القاهرة  تعليمات  يجب على جميع الطلاب اتباعها للدخول الى المكتبة الخاصة بالكلية .،وذلك بعد صدور قرار تأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة اون لاين 

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وجاءت التعليمات التي أصدرتها كلية الإعلام كالآتى : 

- سماح دخول 50% فقط من الباحثين . 

- يجب على جميع الطلاب ارتداء الكمامات الواقية طوال فترة التواجد داخل المكتبة. 

- التزام الجميع بالتباعد الاجتماعى بالمكتبة . 

- التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية فقط من اقلام و اوراق . 

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.

• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات. 

• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.
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