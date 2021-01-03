لمواجهة انتشار كورونا.. جامعة أسوان تطبق التناوب بين العاملين بنسبة ٥٠ % اعتبارا من اليوم

أصدر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان قرارًا بتخفيض أعداد العاملين بالجامعة " قسم التعليم " الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية بالتناوب فيما بينهم بنسبة ٥٠ % بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2021/1/3 ولحين إشعار آخر على مدار الشهر.







وقال الدكتور أحمد غلاب بأن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين فى الحضور للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .









وجاء نص القرار علي منح الموظف أو العامل المصاب بالأمراض المزمنة إجازة استثنائية بناءا علي قرار من اللجنة الطبية معتمد من التأمين الصحي ومختوم ، مع منح الموظف المخالط لمريض كورونا بإجازة استثنائية بعد إخطار بما يثبت ذلك ، كما تمنح الموظفة التي ترعي طفلا أقل من أثني عشر عامًا أستثنائية مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء ، وتمنح الموظفة الحامل إجازة إستثنائية بناءًا علي قرار من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي إذا دعت الضرورة إلي ذلك .







وكانت قد نظمت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة قافلة طبية إجتماعية متنوعة شاملة بالتعاون مع محافظة أسوان والقوات المسلحة إنطلقت القافلة إلي حدود مصر الجنوبية بقرية وادى العلاقى بمشاركة قطاع أسوان العسكرى بقيادة العميد عمرو عبد الفتاح قائد قطاع أسوان العسكري ، وكليات الطب جامعة اسوان ، وكلية طب الأسنان ، وكلية الطب البيطرى ، وكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان والمستشفي العسكري والمستشفي الجامعي بأسوان .



وأقرأ أيضًا :وأكد الدكتور أحمد غلاب بأن هذا القرار لا ينطبق على العاملين بالمستشفي الجامعي بأسوان ولا قطاعات الأمن الجامعى، وإدارة الحدائق، والمزارع، - أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة ، وكذلك لا ينطبق القرار على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أى اجازات اعتيادية أثناء سريان القرار، مشددا على كافة العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقًا لخطة الجامعة للمواجهة فيروس كورونا المستجد .