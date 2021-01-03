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رياضة

الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين ليستر سيتي ونيوكاسل

الأحد 03/يناير/2021 - 05:24 م
فريق ليستر سيتي
فريق ليستر سيتي
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محمد السعيد
سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مواجهة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، التي تجمعهما على ملعب جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر ليستر سيتي على مجريات الشوط الاول بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 3 تسديدات جمعيهم خارج القائمين والعارضة.

في المقابل سدد نيوكاسل 3 تسديدات طوال الـ 45، دقيقة من  كرة وحيدة على المرمى.

وبدأ ليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: كاسبر شمايكل 

خط الدفاع: كاستاني  - جوني إيفانز - ويسلي فوفونا - جيمس جوستين.

خط الوسط: تيليمانس -  نيديدي - ويلفريد ماديسون.

خط الهجوم: هارفي بارنس - مارك ألبريتون- جيمي فاردي.


ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 15 بـ 19 نقطة.
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