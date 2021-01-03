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منوعات

بعد 17 عاما.. والدان يكتشفان خطأ فادحا بخصوص ابنهما

الأحد 03/يناير/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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نهى حمدي
منذ عدة أعوام اتخذ زوجان خطواتهم لتبني طفل صغير، وأن يولوا أكبر جزء من الاهتمام والرعاية له تتناسب مع ثقافته الصينية، وبعد سنوات طويلة تنكشف لهم مفاجأة صادمة.

في مقطع فيديو تمت مشاركته بعنوان "اليوم أقوم بتحريره" على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، ظهر زوجان  يحكيان قصتهم مع تبنيهم طفل من أصول عرقية آسيوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 


ويحكي الثنائي أنهما وقعا في غرام الطفل منذ اللحظة الاولى التي شاهدوه فيه، ووعدا والديه بتربيته جيدًا، وقالوا: "لقد أكدنا لهم أن الطفل سيحبونه وهذه هي الحقيقة لأننا وقعنا على الفور في حب طفلنا الصغير"

بدأ الزوجان يشعران بالذنب بعد ثمانية أشهر من رعاية "ابنهما الصيني " وقررا بذل جهد لربط الطفل بجذوره الثقافية.

ونتيجة لذلك ، أصبحوا أصدقاء في مجتمع الرعاة الصينيين بالقرب من المكان الذي يعيشون فيه ، بما في ذلك زوجين أصبحا قريبين جدًا من الطفل.

كما حرصوا على قضاء إجازات عائلية في الصين وجعل ابنهم على دراية جيدة بلغة الماندرين ، اللغة الرسمية للأمة.

لسوء الحظ ، بعد 17 عامًا على الطريق عندما ساعدوا الصبي في استمارات طلب الكلية ، عثروا على شهادة ميلاده مرة أخرى وأدركوا خطأً فادحًا.


كانت ألقاب والديه عند ولادته هي "بارك" و "كيم" - وهما كوريان وليس صينيان.

حصل الفيديو على أكثر من 2.8 مليون مرة منذ أن تم تحميله على تطبيق مشاركة الفيديو بواسطة المستخدمmrsmedeiros ، حيث ذهل الناس من الخطأ الفاضح.


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