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رياضة

يوفنتوس يفوز على أودينيزي 4 - 1 في الدوري الإيطالي

الأحد 03/يناير/2021 - 11:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز يوفنتوس على أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي.

راؤول دي باول استطاع تسجيل هدفًا لـ أودينييزي في الدقيقة 11، لكن الهدف تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار لوجود لمسة يد على اللاعب.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدف اليوفي الوحيد حتى الآن في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف كييزا الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 49، قبل أن يعود كريستيانو رونالدو ليسجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 70.

وأحرز زيجيلار هدف تقليص الفارق لأودينيزي في الدقيقة 91 لكنه لم يؤثر في هوية الفائز، بل أن الأرجنتيني باولو ديبالا أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس 4-1.

وبتللك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 27 في المركز الخامس، ورصيد أودينيزي توقف عند النقطة 15 في المركز الثالث عشر

وأعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أودينيزي، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: رودريجو بينتاكور - ويستون ماكيني - فيردريكو كييزا - آرون رامسي

خط الهجوم: باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.
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