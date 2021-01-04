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محافظات

خلال جولة ليلية.. غلق 19 مقهى ومحلًا ومطعمًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بـ كفر الشيخ

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:04 ص
محافظ كفر الشيخ يغلق
محافظ كفر الشيخ يغلق 19 مقهى ومحلًا ومطعمًا
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محمود زيدان
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ غلق 19 مقهى ومحلًا ومطعمًا وجزارة لمدد مختلفة ما بين يومين وأسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغلق شهرًا كاملًا ، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ، ومنها عدم تغطية اللحوم بمحال الجزارة ، وعدم ارتداء الكمامات.

كما أغلق عددًا من المطاعم الشهيرة أمام حديقة صنعاء وفي شارع الجامعة لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات، والتعدي على شوارع خلفية ، كما أغلقت المقاهي لعدم ارتداء العاملين بها الكمامات ، إضافة لزيادة استيعاب المقاهي عن 50% ، مما أدى للزحام والتكدس بها ، إضافة لتعدي بعض المحال على الشوارع الرئيسية ، ومن بينهم معرض للسيارات.

جاء ذلك خلال جولة لمحافظة كفر الشيخ ، رافقه خلالها عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء ياسر حفناوي ، السكرتير العام المساعد ، واللواء شعبان مبرروك ،رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ،وعدد من القيادات الشرطية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، خلال جولته الليلية على الالتزام بارتداء الكمامات، محذرًا أصحاب المقاهي والمحال من غلق منشآتهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات ،مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات ،حفاظا على صحة المواطنين ، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.

وعلى جانب آخر، تمكنت الحملات وأفراد الضبطية القضائية من تحرير420 محضرًا للمخالفين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيع الغرامات على غير مرتدي الكمامات، بتحصيل 50 جنيه غرامات فورية في مدن محافظة كفر الشيخ.
خلال جولة ليلية.. غلق 19 مقهى ومحلًا ومطعمًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بـ كفر الشيخ
خلال جولة ليلية.. غلق 19 مقهى ومحلًا ومطعمًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بـ كفر الشيخ
خلال جولة ليلية.. غلق 19 مقهى ومحلًا ومطعمًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بـ كفر الشيخ
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