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فن

ردود الفعل خضتني.. مروان نبيل يكشف لـ "صدى البلد" كواليس فيلم واحدة كده لـ ريهام عبدالغفور

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:34 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
أكد المخرج مروان نبيل، أن فيلم "واحده كده" لـ ريهام عبدالغفور، لاقى ردود فعل إيجابية جدًا فور عرضه الأول.

قال مروان نبيل، في تصريح لـ "صدى البلد": ردود الفعل خضتني واتبسط من تقدير الفيلم جدًا لإننا تعبنا في العمل جدًا الفيلم مدته 15 دقيقة لكن وراه وقت أطول بكتير".

وتابع قائلًا: " من بداية المشروع وانا كنت حابب إن بطلة الفيلم تكون نجمة لأني شايف ان فيه مساحة تمثيل حلوة جدًا والقصة شدت نجمات كتير لكن إختياري وقع في النهاية على ريهام عبد الغفور بعد ما إترشحتلي".

كما أضاف قائلًا: "اما قرأت السيناريو عجبها جدًا ومكنتش حابة تغير فيه أي حاجة، وهي شخصية رائعة على المستوى الفني والإنساني وليها أبعاد في موهبتها".
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