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محافظات

استمرار عملية التصويت لاختيار برلمان الشباب في شمال سيناء

الإثنين 04/يناير/2021 - 08:01 ص
استمرار عملية التصويت
استمرار عملية التصويت لاختيار برلمان الشباب في شمال سيناء
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احمد صالح
تستمر عمليات التصويت في انتخابات برلمان الشباب بمحافظة شمال سيناء، لعام 2021، لليوم الثاني والأخير، والتي تنطلق في العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة  الخامسة مساء تحت شعار: "كن قياديا.. كن مؤثرا"، في ٣ دوائر انتخابية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم انتهاء اليوم الأول لأول انتخابات إلكترونية لنموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب بمشاركة أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء في ثلاث دوائر انتخابية علي مستوي مدن المحافظة. 

وقال الكابتن كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة إن الدائرة الأولى تتضمن إدارة شباب العريش وإدارة شباب الشيخ زويد ويوجد بها 2 مقر انتخابي ومقرها مركز شباب مدينة العريش العاصمة ومركز شباب الكوثر.

ويجري التنافس في الانتخابات بين 17 مرشح ، من اجل اختيار خمسة مرشحين فردي .. كما تضم الدائرة الثانية ومقرها إدارة شباب پئر العبد وإدارة شباب الحسنة ومحدد لها ستة مقاعد فردى ويتنافس عليها تسع مرشحين ، اما الدائرة الثالثة ومقرها إدارة إدارة شباب رمانة ولها 8 مقاعد فردى ويتنافس عليها تسع مرشحين ، حيث يتم تمثيل المحافظة في قائمة واحدة.

وأشار الكابتن كليب راشد ،بأن أعداد الذين ادلوا بأصواتهم في اليوم الأول بلغ 279 صوتا منها علي مستوي الدوائر الثلاث، حيث بلغ عدد الأصوات في الدائرة الاولي 84 صوتا منها 31 صوت بدائرة مدينة العريش، وفي دائرة مدينة الشيخ زويد بلغ 53 صوت.

وفي الدائرة الثانية بلغ اجمالي الأصوات في اليوم الأول 109صوت منها 72 صوت بمدينة الحسنة، وبمدينة بئر العبد  بلغت 37 صوت وفي الدائرة الثالثة ومقرها قرية رمانة بلغ عدد الأصوات في اليوم الأول 86 صوت.

بدوره، قال خالد مكاوي، المتحدث الرسمي باسم الشباب والرياضة بالمحافظة ، انه تم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين ، وتهيئة الأجواء والعمل على راحة المشاركين على العملية الانتخابية، وشهدت جميع اللجان أعمال تعقيم وتطهير بصفة مستمرة خلال عمليات التصويت التي استمرت يومين متتاليين .

بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الإجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم والرش بالجان ، وكذلك ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان ، وإنارة المداخل والطرق المؤدية.

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