حالة نادرة.. استئصال جنين من بطن رضيعة عمرها أسبوع بأسيوط

اجرى فريق طبى بقسم جراحة الاطفال بمستشفى الاطفال بجامعة اسيوط، عمليه جراحية واستئصال جنين من بطن طفله تبلغ من العمر أسبوع.





اقرأ أيضا :













على الفور تم تشكيل فريق طبي بقيادة الدكتور إبراهيم على إبراهيم استاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بقسم جراحة الأطفال و الدكتور محمد حماده تكروني مدرس مساعد جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي والدكتور أحمد ماهر مدرس مساعد جراحة الأطفال بمستشفي الأطفال الجامعي و الدكتورة ولاء أحمد عزت. الدكتور حمدى إبراهيم مدرس الاشعة التشخيصية الدكتورة فاطمة نبيل مدرس التخدير والعناية المركزة.













وقال الدكتور إبراهيم على إبراهيم استاذ جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بقسم جراحة الأطفال، تعد هذه الحالة من الحالات النادرة وتشكل نسبة حدوثها واحد لكل 500 ألف طفل حيث لوحظ وجود جسم غريب في بطن الطفلة أثناء حمل الأم وبالمتابعة مع الدكتورة دينا حبيب استاذ النساء والتوليد بقسم النساء والتوليد بجامعة أسيوط والتي أجرت عملية ولادة قيصرية للأم وتم بعدها حجز الطفلة بمستشفى الأطفال الجامعي وحدة حديثي الولادة.









وأوضح أنه تم تحضير المريضة بواسطة عمل التحاليل اللازمة وتم عمل الأشعة اللازمة وعمل استكشاف للمريضة الذى أسفر عن وجود جنين شبه مكتمل محاط بأغشيته الجنينية كاملة وتم استئصاله.







