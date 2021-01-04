العمل تحت الأرض .. إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة مقلقة

قال علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ، لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين ، إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة.





وذكر المتحدث، إن التخصيب يجري في منشأة فوردو النووية تحت الأرض .





وعلقت الصحف الدولية ، بأن هذا مستوى من النقاء غير مسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست قوى كبرى عام 2015.





وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن عدة خروقات إيرانية أخيرة للصفقة ، والتي بدأت في انتهاكها عام 2019 انتقاما لانسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.





وقال علي ربيع لوكالة مهر: "منذ بضع دقائق ، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المائة في مجمع فوردو للتخصيب".



