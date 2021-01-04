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حوادث

الداخلية: ضبط 21 ألف شخص بدون كمامة في 24 ساعة

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:26 م
أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (20907) اشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (19715) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال (1192) لعدم سداد الغرامة المقررة وتحرير (704) مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق وضبط (247) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1700) أرجيلة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .

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