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فن

كليب "خليك فولاذى" لـ تامر حسني يتخطى 2 مليون مشاهدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:46 م
تامر حسنى
تامر حسنى
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شروق حمدى
حقق فيديو كليب "خليك فولاذى" للنجم تامر حسنى أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد ثلاتة أيام من طرحه عبر يوتيوب.

"خليك فولاذي" كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: رامي سمير، ميكس: خالد سند، ماستر: أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستديو TH Producation  م: هيثم راضي، م: مودي منير.

تقول كلمات الأغنية: "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دي .. لما تصعب حاجة بتقفلها .. ولما تقلب وشها عليك فى يوم .. وتتعوجلك مستحيل تعدلها .. وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك .. وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك".

بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة .. قدامك الف فرصة في اكتر من طريقة .. خليك فولاذي وده مش  تعبير مجازي .. عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي .. ماهو اصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة .. لما تشوفك ضعيف تدي الوش المخيف .. لكن لو تبقي فارس ترقصلك الغوازي".
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