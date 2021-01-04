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أسطوانات أوكسجين بالقرى والنجوع.. تفاصيل مبادرة ريهام سعيد ..فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:57 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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إبراهيم القادري
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، إطلاق مبادرة لتوفير أسطوانات الأوكسجين في جميع المناطق والمستشفيات الموجودة بالقرى والنجوع المنتشرة في محافظات الجمهورية، مشددة على ضرورة تقديم كل ما هو إيجابي في سبيل مواجهة فيروس كورونا.

وقالت ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، "أدعوا الجميع إلى المشاركة في هذه المبادرة بمشاركة الأفراد والشركات المحلية والعالمية الموجودة في مصر، والمدارس والجامعات.. زكوا عن أنفسكم وأولادكم.. دا خير مفيش بعده خير.. اللى هيساعدوا كتير، وخاصة في المستشفيات بالقري والمراكز الصغيرة".

وواصلت ريهام سعيد "أكيد ربنا ليه حكمة، وأكيد اللى بيحصل دا خير، ولذا لا بد من تكاتف المصريين لإنقاذ المرضي من مصابي كورونا وغيرهم من مرضى الأطفال والقلب.. حتى لو كل عائلة أو عمارة أو فئة ما يشتركوا لتوفير أسطوانة أوكسجين في منطقة تعانى انتشار كورونا، أو المناطق النائية".

وأعربت عن استيائها من الفيديوهات المنتشرة عن مستشفي الحسينية، وقالت "نعم هناك آلاف الممرضات يذهبن لعلاج المرضى، والشرطة التي تؤمن المستشفيات.. نعم هناك أخطاء ولكن هناك جهود كثيرة في ظل الأعداد الكبيرة المصابة بالفيروس".

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