ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: هدفنا في العام الجديد الوصول بعائدات الوقف إلى ملياري جنيه.. وإحلال وتجديد 500 مسجد

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:59 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم  وزارة  الأوقاف، أن عام ٢٠٢١م بالأوقاف هو عام الوعي، وستبدأ الوزارة بتفعيل استراتيجية "بناء الوعي" التي تم إطلاقها بالشراكة بين وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع استكمال مسيرة الوزارة في مجالات التدريب ومجال التأليف والترجمة والنشر، موضحًا أننا سنستهل العام الجديد بعدة إصدارات جديدة وهامة في مقدمتها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين في الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء.

وأضاف "سنستهل العام الجديد بتكثيف برامج التدريب والتأهيل، حيث تستأنف الدفعة الثانية من الدارسين بأكاديمية الأوقاف دراستها اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير". 

كما سيتم التوسع في القوافل الدعوية المحلية والدولية، حيث يسافر وفد دعوي رفيع المستوى يضم خمسة أئمة وخمس واعظات يجوبون عددًا من الأقاليم السودانية بالمشاركة مع زملائهم السودانيين في الفترة من ١ إلى ١٠ فبراير القادم بإذن الله تعالى. 

وأضاف سينطلق في شهر مارس القادم مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان "حوار الأديان والثقافات" بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم. 

وفي مجال عمارة المساجد نستهدف إحلال وتجديد خمسمائة مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة ، كما تستهدف توفير نحو (٨٠٠) ألف متر سجاد لفرش المساجد ، وافتتاح (٣٠٠) مدرسة قرآنية وعلمية جديدة . 

وقال ستطلق الوزارة مطلع العام عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة والمسابقات القرآنية العلمية والثقافية ، مع توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة . 

وفِي مجال الأوقاف تستهدف الوزارة الوصول بعائدات الأوقاف إلى ملياري جنيه بإذن الله تعالى. 

وستكمل الوزارة مع مطلع العام الجديد الألف مسجد الثانية في مشروع الأذان الموحد وتستهدف الوصول إلى الألف الثالثة في النصف الأول منه. 

وأكد المتحدث الرسمي أن عام ٢٠٢١م هو عام التحديث والتطوير ولا سيما بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة  وصدور القرار الوزاري بتنفيذه . 

وصرح بأن عام ٢٠٢١ م هو عام الدفع بمزيد من الشباب وضخ مزيد من الدماء الجديدة في جميع مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة ، وأنه قد تم الدفع بثلاث عشرة قيادة نسائية منهن أربع وكلاء وزارة مع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد. 

وأفاد بأن الوزارة ستشهد نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية وبخاصة مع إعداد عدد كبير من الكوادر المؤهلة لذلك في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيوت اللَّه.. بالأرقام مساجد جديدة افتتحتها الأوقاف.. 1200 مسجد فى عهد السيسى.. وصيانة 3600 بتكلفة 3 مليارات جنيه

تخطت الـ 100 إنجاز.. الأوقاف تكشف عن حصاد العام الجاري 2020

الأوقاف تكشف حصاد 2020: مليار و427 مليون جنيه اجمالي إيرادات الهيئة من بداية العام حتى اليوم.. وتجديد وصيانة 1023 مسجدا وفرش 1200.. وصرف 300 مليون قروضا وإعانات

الأوقاف: افتتاح 810 فصول محو أمية و 1260 مدرسة قرآنية

1.55 مليار جنيه عائدا سنويا.. ماذا فعلت الأوقاف خلال 2020.. إنفوجراف

خطة طموحة.. الأوقاف: نستهدف الوصول بعائدات الوزارة إلى ملياري جنيه

ترشيحاتنا

الحل في الرياض.. قطريون يحتفلون بفتح الحدود مع السعودية.. شاهد

إثيوبيا تعلن إلغاء اجتماع مفاوضات سد النهضة بسبب عدم مشاركة السودان

رئيس المخابرات العامة يبحث ملفات التعاون الثنائي مع القيادات السودانية فى مختلف المجالات

بيطردونا من البيت كل شوية.. حكاية طفلين سكنا الشوارع بسبب خلافات الأب والأم.. فيديو

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء

ده هاني.. 5 معلومات عن الفنان محمد سليمان بعد المشهد المثير في هذا المساء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 340 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار TOYOTA RUSH موديل 2021

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات ساحرة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

كتف وكتف.. سوسن بدر تخطف الأنظار بفستان جريء