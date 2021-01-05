استمرار حملات التعقيم والتطهير وردم البرك بأحياء مدينة العريش

واصلت إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، ردم البرك والمستنقعات ومكافحة ناقلات الأمراض للقضاء على العدوى ومنع انتقال الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد ، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة.
حيث نفذ فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة لردم البرك وأماكن تجمع المياه والذباب وتوالد الحشرات في حى الشرابجة بالمساعيد غرب مدينة العريش، إلى جانب الرش بمبيدات مكافحة يرقات البعوض لمنع تكاثر وتوالد الحشرات الضارة ولمنع انتقال العدوى ، وذلك إشراف المهندس صبحى الفرماوي ، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش .
وقد تم تطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى غرب المدنية وايضا تم تغطية برك المياه الراكدة الموجودة في حى المساعيد منطقة الشرابجة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.
كما شمل نشاط الحملة تغطية حى السلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.
وأشار رئيس الوحدة، إلى أن عملية مكافحة ناقلات الأمراض مستمرة في مختلف مناطق المحافظة لردم البرك وأماكن تجمع المياه والحشرات ورشها بالمبيدات، وذلك إلى جانب المشاركة في حملات مواجهة فيروس كورونا منعا لانتقال العدوى أو أي أمراض معدية.
وضم فريق العمل ، المهندس صبحى الفرماوي ، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ، و السيد السنوسي ، و محمد شحاته، وعمال هم سعيد متولي وحسن عبدالرحمن والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم.
وفي نفس السياق ، ينفذ مجلس مدينة العريش بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، خطة ردم البرك بحي المساعيد بالعريش استجابة لشكاوي المواطنين في منطقة الشورجي التابعة للحي، حيث تم ردم بركة للصرف الصحي، بحي المساعيد، بعد تقدم المواطنين بعدة شكاوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وأكد اللواء ماجد محمد احمد ، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة والشركة من سيارات نقل ولودر لردم البرك، وإصلاح مطابق التفتيش الخاصة بالصرف.
أضاف رئيس المدينة ، أنه تم إصلاح مطابق التفتيش وتسليك البالوعات بواسطة شركة الصرف الصحي، الي جانب رفع المخلفات عن طريق سيارات الشركة، ثم ردم البركة وتسويتها، بالرمال.
وفي نفس السياق واصلت محافظة شمال سيناء بعد ظهر امس الأحد ( لليوم الخامس على التوالى ) حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها ، والتى أطلقها يوم الثلاثاء الماضى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء ( الساعة ) بالعريش وشملت شورع 23 و 26 يولية والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها وضاحيتى السلام والريسة والمناطق المحيطة بهما .
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حيث نفذ فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، حملة لردم البرك وأماكن تجمع المياه والذباب وتوالد الحشرات في حى الشرابجة بالمساعيد غرب مدينة العريش، إلى جانب الرش بمبيدات مكافحة يرقات البعوض لمنع تكاثر وتوالد الحشرات الضارة ولمنع انتقال العدوى ، وذلك إشراف المهندس صبحى الفرماوي ، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش .
وقد تم تطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى غرب المدنية وايضا تم تغطية برك المياه الراكدة الموجودة في حى المساعيد منطقة الشرابجة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ.
كما شمل نشاط الحملة تغطية حى السلايمة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.
وأشار رئيس الوحدة، إلى أن عملية مكافحة ناقلات الأمراض مستمرة في مختلف مناطق المحافظة لردم البرك وأماكن تجمع المياه والحشرات ورشها بالمبيدات، وذلك إلى جانب المشاركة في حملات مواجهة فيروس كورونا منعا لانتقال العدوى أو أي أمراض معدية.
وضم فريق العمل ، المهندس صبحى الفرماوي ، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد ، و السيد السنوسي ، و محمد شحاته، وعمال هم سعيد متولي وحسن عبدالرحمن والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم.
وفي نفس السياق ، ينفذ مجلس مدينة العريش بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء، خطة ردم البرك بحي المساعيد بالعريش استجابة لشكاوي المواطنين في منطقة الشورجي التابعة للحي، حيث تم ردم بركة للصرف الصحي، بحي المساعيد، بعد تقدم المواطنين بعدة شكاوي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وأكد اللواء ماجد محمد احمد ، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه تم الدفع بمعدات مجلس المدينة والشركة من سيارات نقل ولودر لردم البرك، وإصلاح مطابق التفتيش الخاصة بالصرف.
أضاف رئيس المدينة ، أنه تم إصلاح مطابق التفتيش وتسليك البالوعات بواسطة شركة الصرف الصحي، الي جانب رفع المخلفات عن طريق سيارات الشركة، ثم ردم البركة وتسويتها، بالرمال.
وفي نفس السياق واصلت محافظة شمال سيناء بعد ظهر امس الأحد ( لليوم الخامس على التوالى ) حملتها لتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية وغيرها ، والتى أطلقها يوم الثلاثاء الماضى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء من ميدان الشهداء ( الساعة ) بالعريش وشملت شورع 23 و 26 يولية والبحر والقاهرة بوسط مدينة العريش والشوارع الفرعية والمحاور المرتبطة بها وضاحيتى السلام والريسة والمناطق المحيطة بهما .
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