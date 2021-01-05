ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فتح الطريقين الزراعى والصحراوى الشرقي بالمنيا أمام حركة السيارات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:18 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ايمن رياض
 اعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا فتح طريق القاهرة اسوان الزراعي، وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي القديم وطريق الجيش في الاتجاهين بعد ان تم اغلاقهما مساء أمس نظرا لسوء الاحوال الجوية. 

واهابت المحافظة في بيان لها بجميع السائقين الالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم. 

اقرأ المزيد 



كانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور قد اغلقت الطريق الصحراوى الشرقى القديم من بنى سويف والمنيا واسيوط امام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، اهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامته. 

كما أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق أسوان _ الزراعى من بنى سويف والمنيا وأسيوط امام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، واهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامته

كما اغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الصحراوى الشرقى القديم من بنى سويف والمنيا واسيوط امام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، واهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

 
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة والتى تزداد حدتها حتي تصل إلى ضباب.
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية تنخفض إلي أقل من 1000 متر علي معظم الانحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتي شمال الصعيد. 
 
وناشدت هيئة الأرصاد سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الأن علي بعض الطرق الزراعية. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غلق طريق السويس من الكيلو 61 حتي الكيلو 109 بسبب الشبورة

الداخلية: إعادة فتح طريقي الكريمات الشرقي والسويس الصحراوي بعد تلاشي الشبورة

بعد تلاشي الشبورة.. فتح طريقي الكريمات والعلمين الصحراوي

الشبورة المائية تحجب الرؤية على الطرق السريعة بالقليوبية

المرور: إغلاق طريق مصر - أسوان الزراعي بسبب الشبورة

الشبورة المائية تغطي سماء القليوبية والمرور يغلق الطرق.. صور

ترشيحاتنا

دعاء صلاة الحاجة وكيفيتها .. تجوز في كل أمور الحياة

كاد أن ينهار.. كواليس الاتفاق السعودي القطري بفتح الحدود والأجواء بينهما

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر هنا الزاهد وشكلها قبل عمليات التجميل | صور

فرج عامر: مهاجم الزمالك ضمن اهتمامات سموحة.. ولست راضيا عن التحكيم

وزير الحج السعودي: العمرة آمنة.. على الراغب في أدائها تلقي لقاح كورونا

امرأة في حالة سكر تقتحم منزل حبيبها بـ فأس وتعتدي على والديه.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة: هذه الدهون تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المزمنة

في عيد ميلادها الـ 27.. 10 صور رومانسية تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

شاهد.. درة تبهر متابعيها بإطلالة من داخل سيارتها