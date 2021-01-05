فتح الطريقين الزراعى والصحراوى الشرقي بالمنيا أمام حركة السيارات

اعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا فتح طريق القاهرة اسوان الزراعي، وكذلك الطريق الصحراوي الشرقي القديم وطريق الجيش في الاتجاهين بعد ان تم اغلاقهما مساء أمس نظرا لسوء الاحوال الجوية.





واهابت المحافظة في بيان لها بجميع السائقين الالتزام بتعليمات المرور وتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم.





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كانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور قد اغلقت الطريق الصحراوى الشرقى القديم من بنى سويف والمنيا واسيوط امام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، اهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامته.





كما أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق أسوان _ الزراعى من بنى سويف والمنيا وأسيوط امام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، واهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامته





كما اغلقت الإدارة العامة للمرور الطريق الصحراوى الشرقى القديم من بنى سويف والمنيا واسيوط امام حركة المرور لوجود شبورة كثيفة، منعا لوقوع آى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، واهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة والتى تزداد حدتها حتي تصل إلى ضباب.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرؤية تنخفض إلي أقل من 1000 متر علي معظم الانحاء من القاهرة والوجة البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتي شمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر علي الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الأن علي بعض الطرق الزراعية.







