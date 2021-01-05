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محافظات

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. الغربية تغلق 1942 منشأة تتضمن 599 مركزًا للدروس الخصوصية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق (٤٠٦) محلات، (٦١) سوقا، (١٣٧) مطعما، (٢٢٤) مقهى، (٢١٢) ورشة و( ٣٤٣) منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي ١٣٨٣ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة خلال ٣٦ يوما.


وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع (٥٥٩) مركزًا للدروس الخصوصية خلال ١٣ يوما، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
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