قبل ساعات من إعلان الأسماء.. 9 شروط لتعيين النواب بالمجلس الجديد

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان أسماء المعينين بمجلس النواب الجديد، والذين يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة الـ 5% المقررة بالدستور وقانون مجلس النواب وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى والافتتاحية للمجلس في 10 يناير المقبل.





ووفقًا لقانون مجلس النواب، يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.





وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعينين في عضوية مجلس النواب، كالآتي:





1- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

2- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

6- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

7- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

8- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا.

9- ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.





ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.



