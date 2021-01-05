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رياضة

الشوط الأول.. توتنهام يتقدم على برينتفورد بهدف في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم توتنهام على نظيره بريتفورد بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

هدف المباراة الوحيد  أحرزه موسى سيسوكو في الدقيقة 12 من ضربة رأسية بعد تلقيه تمريرة عرضية من ريجيليون.

وكشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة  برينتفورد، في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية " كاراباوا".

وجاء تشكيل توتنهام كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع:سيرجي أورييه - دافنسون سانشيز - إيريك داير - سيرجيو ريجيليون

خط الوسط:إيميل هويبيرج - موسى سيسوكو - تانجي ندومبلي

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون هيونج مين - هاري كين
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