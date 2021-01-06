نصائح لمرضى القلب والضغط للتعامل مع نزلات البرد.. استشاري يكشف

مع دخول فصل الشتاء تكثر حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وبالأخص بين مرضى الضغط و القلب لأنهم ذو مناعة ضعيفة وعرضة للإصابة بهذه الأمراض.





وقال الدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة، أن انتشار نزلات البرد والإنفلونزا خلال هذه الأيام بسبب تغييرات الجو، لذا يجب توخي الحذر ومراعاة بعض الأمور عند إصابة مريض القلب أو الضغط بالأنفلونزا.





كشف استشاري القلب والقسطرة، عن بعض التعليمات و النصائح الضرورية التي يجب على مريض الضغط و القلب اتباعها فور الإصابة بنزلة برد أو إنقلونزا و هما ..





اقرأ أيضًا..





- لا تأخذ أدوية الا بعد استشارة الطبيب

- اختر علاجًا للبرد لا يحتوي على مضادات للاحتقان

- تناوَلْ مسكنًا للألم لتخفيف السخونية أو التهاب الحلق أو الصداع أو آلام الجسم

- استخدم بخاخ الأنف الملحي للتخلص من احتقان الأنف

- سكِّن حلقك لتخفيف التهاب أو خشونة الحلق، تغرغر بماء مالح دافئ أو اشرب ماء دافئًا مع عصير الليمون والعسل.

- الراحة في المنزل لوقت كاف

- الرجوع مرة أخرى لطبيبك إذا ما زادت العلامات والأعراض بدلًا من أن تتحسن، أو إذا ما استمرت أكثر من أسبوع أو ١٠ أيام

- أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية كل سنة



