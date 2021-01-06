بشعر كيرلي.. هكذا تطل سمر يسري على جمهورها

نشرت الإعلامية سمر يسرى ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". الشخصي

ظهرت سمر يسرى، بإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون الأبيض، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمر يسرى فى المكياج على الألوان التى تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الكيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به،

يذكر أن أعمال سمر يسرى برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام.

يشار إلى أن سمر يسرى إعلامية مصرية ومقدمة برامج، بدأت عملها في مجال الإعلام مع قناة الراي الكويتية وقدمت البرنامج الترفيهي "نغم" ثمّ بعد ذلك انتقلت إلى شاشة التلفزيون المصري وقدمت برنامجي "مين فينا" و "ليلة طرب".



في عام 2012 قدمت برنامج "سمر والرجال" على شاشة قناة القاهرة والناس، وقد استضافت فيه 30 نجما من عدة مجالات إعلامية مختلفة ثم قدمت برنامج ليلة سمر وقد اثار هذا البرنامج الجدل في الوسط الثقافي والجمهوري إلى حد ما وتم تأييده وانتقاده بشكل وبآخر.