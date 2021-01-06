حشيش وأستروكس وهيروين.. الداخلية توجه ضربات ناجحة لـ تجار المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.





استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.





واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.





وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عدد 80 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين "لهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الشرقية .





كما تم ضبط (كمية من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخص"له معلومات جنائية") بمديرية أمن الإسكندرية .





كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كميات من مخدر الإستروكس – مبلغ مالى) بحوزة (ثلاثة أشخاص) فى إستهداف منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية.





كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال إستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.