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أخبار العالم

لبنان يسجل 4166 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:17 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية  اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 199925 حالة بعد تسجيل 4166 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انها سجلت 21 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 1537 حالة.

كما سجلت أيضا ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 136559 حالة. 

فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 30255 فحصا.

وكانت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بفيروس (كورونا) أعلنت الاثنين الماضي إعادة اقفال البلاد التام ابتداء من غد الخميس حتى الأول من فبراير المقبل المواجهة تفشى فيروس (كورونا المستجد).
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