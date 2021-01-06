ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب أريزونا.. تعليق الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:22 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
Advertisements
قسم الخارجي
قرر المشاركون في جلسة مشتركة اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكونجرس الأمريكي، تعليق الجلسة، وعقد جلستين منفصلتين. 

وجاء القرار عقب اعتراض بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي على نتائج ولاية أريزونا الأمريكية. 

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن انتخابات الولايات المتحدة شهدت أعلى نسبة تزوير في تاريخ الأرض. 

وأضاف ترامب في كلمته أمام أنصاره: " الذين صوتوا لي هذا العام أكثر عددا بالملايين من الذين صوتوا لي في 2016". 

وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة". 

وتابع: " نأمل من بنس أن يفعل الشيء الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس". 

وذكر أن: "على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها". 

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ولاية ويسكونسن الأمريكية تعلن نتائج فوز بايدن في إعادة فرز الأصوات

محكمة أمريكية تصدر قرارًا جديدًا بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية

سنفوز في هذه الحالة.. ترامب: انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة

حال عدم فوزه.. ترامب يهدد بتدمير الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يطالب أنصاره بالتظاهر أمام الكونجرس الأمريكي

نجل ترامب يهدد بالهجوم على منازل أعضاء الحزب الجمهوري

ترشيحاتنا

الكونفدرالية.. المقاولون العرب يتأخر بهدف أمام النجم الساحلي في الشوط الأول

تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان..تفاصيل

مصطفى بكري يكشف أسماء جديدة في تعيينات مجلس النواب

كيف يتم تحديد أسعار البنزين في مصر؟.. رئيس شعبة المواد البترولية يجيب

للراغبين .. شرط سعودي جديد لأداء العمرة

بسبب 2020 .. أب يحاول التزوير من أجل ابنه الرضيع وممرضة تمنعه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

بفستان جذاب.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرة المرأة والصحة: 5 أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا في الشتاء.. 10 صور تكشف إطلالات جنات في عيد ميلادها