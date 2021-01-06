بسبب أريزونا.. تعليق الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكي

قرر المشاركون في جلسة مشتركة اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالكونجرس الأمريكي، تعليق الجلسة، وعقد جلستين منفصلتين.





وجاء القرار عقب اعتراض بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي على نتائج ولاية أريزونا الأمريكية.





وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن انتخابات الولايات المتحدة شهدت أعلى نسبة تزوير في تاريخ الأرض.





وأضاف ترامب في كلمته أمام أنصاره: " الذين صوتوا لي هذا العام أكثر عددا بالملايين من الذين صوتوا لي في 2016".





وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".





وتابع: " نأمل من بنس أن يفعل الشيء الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس".





وذكر أن: "على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها".



