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مرأة

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ؛ طرق العلاج الطبيعي للتبول اللارإدي عند الأطفال بالاطعمه.

1- الاهتمام بالطفل بشكل جيد وإظهار الحب والحنان له. 
2- مراعاة مشاعر الطفل أمام الآخرين وعدم توبيخه لأى سبب من الأسباب، لأن ذلك يتسبب في قلة ثقة الطفل بنفسه، ما يؤدي إلى هذه المشكلة.
3- التقليل من كمية السوائل التي يتناولها الطفل قبل النوم، خاصة المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.
4- الحرص على إيقاظ الطفل أثناء فترة الليل، مرتان على الأقل حتى يدخل إلى المرحاض، لأن معظم حالات التبول اللارإدي تكون أثناء الليل وخلال فترة النوم.
5- من المهم عمل الفحوصات اللازمة للطفل، والتأكد من عدم وجود مرض يتسبب للطفل في التبول اللاإرادي

علاج التبول اللإرادي عند الأطفال بالأعشاب:
أولًا: العسل: يساعد على تهدئة الأعصاب ويساعد على امتصاص السوائل من الجسم.
ثانيًا: الزنجبيل: طحن 20 جراما من الزنجبيل وخلطها مع 200 جرام من العسل، مع التقليب جيدًا، ويتناول الطفل منها ملعقة يوميًا قبل النوم. 
ثالثًا: الزبيب الأسود: تطحن كمية من الزبيب الأسود، وتخلط بعسل النحل حتى يصبح مثل عجينة، ويتم تناول ملعقة صغيرة منه يوميًا قبل النوم لمدة أسبوعين على الأقل. 
رابعًا: مغلي البابونج: تناول الطفل كوب صغير يوميًا من مغلي البابونج المحلى بالعسل.
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