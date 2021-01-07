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حوادث

حبس عاطل و3 آخرين لاتهامهم بالشروع فى قتل بائع بـ حلوان

الخميس 07/يناير/2021 - 07:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل و3 أخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع فى قتل بائع اخذا بالثأر بمنطقة حلوان.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها.

واستعان عاطل بآخرين لقتل المتهم بالشروع فى قتل شقيقه أثناء تواجده بمنطقة حلوان ، وتم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي بسماع اطلاق اعيرة نارية بالمشروع الأمريكي ووجود مصاب بطلق نارى " بائع " .

وعلى الفور قام اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بالواقعة ووجه بسرعة انتقال رجال المباحث الى مكان البلاغ لكشف ملابساتها وفحصها .

وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة ان هناك اتفاق "مزارع" مع أخر "عاطل" على الأخذ بالثأر الشروع فى قتل شقيقه المصاب مقابل 100 الف حيث استعان الأخير بآخرين لتنفيذ المخطط إلا أن العناية الإلهية قد أنقذت المجنى عليه وتم إسعافه بالمستشفى .

تمكنت فرق البحث الجنائي من القبض على المتهمين الأربعة والسلاح المستخدم فى الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق .
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