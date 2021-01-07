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لم يحدث حتى في الحرب الأهلية.. عبد المنعم سعيد: ما تشهده الولايات المتحدة حاليا غير مسبوق

الخميس 07/يناير/2021 - 12:51 ص
عبد المنعم سعيد،
عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي
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إسراء صبري
قال عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن دونالد ترامب تقدم بما يقارب 40 دعوى قضائية؛ من أجل إثبات فشل وتزوير الانتخابات، إلا أن كل الدعاوى باءت بالفشل، منوهًا بأن المحكمة الدستورية كانت ترفض قبول الدعاوي من الأصل.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، ما تشهده الولايات المتحدة حاليًا غير مسبوق، ولم يحدث حتى في الحرب الأهلية، معقبا "هناك درجة كبيرة من التوتر بين الشعب الأمريكي الآن".

وتابع المفكر السياسي، "أمريكا الآن أمام اختبار قوي وكبير جدا"، متوقعًا أن تنتهي تلك الفوضى خلال الساعات القادمة عن طريق تدخل الحرس الوطني.

وأكد أن هناك انشقاقًا داخل الحزب الجمهوري، نتيجة ما قام به ترامب في الفترات الأخيرة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الآن لم تعد دولة عظمى بالمفهوم المتكامل، منوها بأنه يتوقع ظهور أقلية عاقلة من الحزب الجمهوري، ستعمل على نشر التوازن.

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