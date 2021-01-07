شكرا إنك زوجتي.. أحمد مرتضى منصور يحتفل بعيد زواجه.. صورة

احتفل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بعيد زواجه، موجها رسالة رومانسية لزوجته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





نشر أحمد مرتضي صورة له مع زوجته، معلقا "النهاردة عيد جوازي كل سنة وأنتي طيبة دائمًا كنتي بنت محترمة و جدعة وأصيلة شكرًا أنك زوجتي ♥️♥️".





وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.



جاء ذلك بناءً على نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.



كما قررت الوزارة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.



وقررت الوزارة بناءً على التحقيقات وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.





