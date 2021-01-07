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فن

في ذكرى وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن علية عبد المنعم

الخميس 07/يناير/2021 - 06:27 ص
عليه عبد المنعم
عليه عبد المنعم
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة علية عبد المنعم التي قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربى خاصة أنها تميز فى عدد من الأدوار الثانوية والتي كانت مؤثرة في الأحداث. 

ولدت في 15 يناير 1929 في حي الحلمية، ووقعت في حب الفن، فشجعها والدها على احترافه.

تخرجت علية من معهد التربية الموسيقية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس وبدأت حياتها المهنية كمدرسة موسيقى ثم عملت بالتلفزيون المصري مع بدايته بالستينيات كمعدة للكثير من البرامج الموسيقية، لتتجه بعدها للعمل بالسينما حيث شاركت بفيلم (المانشيت الأحمر) عام 1952، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في السينما ثم المسرح والتلفزيون.

ارتبطت علية عبدالمنعم بصداقة قوية بالممثلة شويكار وفؤاد المهندس، ومن أبرز أعمالها "الباب المفتوح، نص ساعة جواز، غدا تتفتح الزهور"، وفي سنوات حياتها الأخيرة، قدمت أعمال: "

فيلم قاتل مغاوري سنة 1989، وفيلم "مصيدة الحب والزواج" سنة 1990، وفيلم اللص في نفس العام، وكذلك شاركت في فيلم "الشقيقتان"، وفي سنة 1992، قدمت دورها في مسلسل "حافة الهاوية"، مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وفي سنة 1993، عُرض لها فيلم "رجال بلا ثمن"، وغابت عن العمل الفني في السنة التي رحلت بها بسبب المرض. 

وعن حياتها الشخصية، فالفنانة الراحلة علية عبد المنعم، تزوجت من خارج الوسط الفني من نصر فريد، وانجبت خمسة ابناء،3 فتيات يعملن بالتدريس وولدان سافروا خارج مصر، وهم: "مونا، ماجدة، منار، محمد، محمود"، ووافتها المنية عام 1994.
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