اخواتي ...ميدو يهنئ حازم إمام وحسام غالي بعد التعيين في مجلس النواب

هنأ كابتن احمد حسام ميدو الثنائي حازم إمام وحسام غالي وجاء ذلك بعد نيلهم ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.





و كتب احمد حسام ميدو عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: تهانينا اخواتي.





و كان قد وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، التهنئة للثلاثي محمد عمر وحازم إمام وحسام غالي على نيلهم ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيين في مجلس النواب.





وقال اتحاد الكرة عبر حسابه على "تويتر": "الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ الكابتن محمد عمر والكابتن حازم إمام والكابتن حسام غالي بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينهم أعضاء بمجلس النواب لينضموا إلى زملائهم الرياضيين الذين نجحوا في انتخابات المجلس".





الثلاثي عمر وحازم وغالي سبق لهم تمثيل جميع المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية خلال مشوارهم مع كرة القدم.



