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أخبار العالم

محاضر ضبط.. الالتزام يسيطر على المشهد فى أول أيام الإغلاق بـ لبنان

الخميس 07/يناير/2021 - 11:35 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقي
التزمت مدينة طرابلس اللبنانية بقرار الإقفال الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بسبب الانتشار الخطير والسريع لجائحة فيروس كورونا المستجد.
 
ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية تشهد الأسواق التجارية الرئيسية في المدينة إقفالًا فيما فتحت الإدارات الرسمية والمصارف والسوبر ماركت والملاحم ومحلات الميكانيك المستثناة من هذا القرار.
 
كما شمل الإقفال معظم المساجد في المدينة تلبية لدعوة القائم بأعمال مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان. 
 
ومنذ الصباح الباكر شهدت المدينة حركة سير خفيفة بالإضافة إلى الكورنيش البحري في الميناء وتقوم قوى الأمن الداخلي بإقامة حواجز ثابتة ومتنقلة لها في مختلف شوارع المدينة للتأكد من التزام أصحاب السيارات بقرار المجوز والمفرد وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين.

وكانت السلطات اللبنانية قررت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من اليوم الخميس، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت "ام تي في" أن الإقفال سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الابقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار".

وأضافت القناة أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحافيين من القرار.
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