استشارى أوبئة: توافر اللقاحات بداية الطريق للحد من انتشار كورونا..فيديو

قال الدكتور عادل البيلبيسي، مستئار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية، إنه مازال من المبكر أن نحدد موعد للانتهاء من جائحة وانتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أننا ما زلنا فى بداية الطريق وعدد المتعافين بالفيروس قليل جدًا.





وأضاف الدكتور عادل البيلبيسي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب أن نسجل تعافى على الأقل 60% من أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بدأنا فى وضع قدمنا على أول الطريق للوصول إلى اللقاحات.





وتابع أن عدد اللقاحات مازالت قليلة جدًا حتى الآن، منوهًا بأن إحدى الشركات التى تنتج اللقاح أعلنت أنها تستطيع أن تنتج خلال عام 2021 مليار و3 ملايين جرعة، على الرغم من ذلك فهذا عدد قليل جدًا لتغطية كافة مواطنى العالم.





و سجلت أكثر من 15700 وفاة نتيجة كوفيد-19 في العالم خلال 24 ساعة، وهو رقم يومي قياسي، وفق وكالة فرانس برس استنادا إلى معطيات السلطات الصحية.









وأحصيت 15769 وفاة جديدة نتيجة الفيروس خلال يوم الثلاثاء. وسجلت نحو 11400 وفاة يومية خلال الأيام السبعة الأخيرة، وهو رقم قريب من أسوأ أسبوع بين 16 و22 كانون الأول/ديسمبر حين سجل معدل 11700 وفاة يومية.





وفي حين يعطي بدء حملات التلقيح بعض الدول أملا في احتواء تفشي الفيروس، يبدو أن عدد الوفيات حول العالم استقر منذ أكثر من شهر في أعلى مستوى له منذ ظهور كوفيد-19.