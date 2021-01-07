ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليون حالة.. والمتعافين 63 مليونا

الخميس 07/يناير/2021 - 01:15 م
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليون حالة
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت أحدث البيانات المتوفرة عىل موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 87.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأشارت البيانات المجمعة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد-19"على مستوى العالم وصل إلى 87 مليونا و 186 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 63 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 883 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وفي سياق اخر، كانت منظمة الصحة العالمية، بعثت برسالة طمأنينة إلى العالم أجمع، قبل يومين في الوقت الذي يعيش فيه تفشي الموج الثانية من الفيروس، والتي تجتاح معظم أنحاء العالم.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك بوادر للانتصار على فيروس كورونا خلال عام 2021، شرط الالتزام بالنظامة والسلامة.

وأضافت: "من المهم الحفاظ على معدلات منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف رسميا عن نسختها الفاخرة من شيروكي JEEP GRAND CHEROKEE L 2021 "صور"

أسعار ومواصفات سيارات الإحلال الجديدة.. صور

ارتفاع أسعار أوبل كروس لاند وجراند لاند اليوم في مصر.. صور